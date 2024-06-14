İki gün sonra başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde, şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlara önemli uyarılar geldi. 16-20 Haziran tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı için uzmanlar, sürücüleri otoyol hipnozuna karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriyor.

Bayram trafiğinde tehlike | Yol hipnozu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde 6 bin 903 trafik kazasının yaşandığını ve bu kazalarda 110 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu yıl da benzer kazaların önüne geçmek için uzmanlar, özellikle uzun yola çıkacak sürücülere "yol hipnozu" hakkında uyarılarda bulunuyor.

Yol hipnozu nedir?

Yol hipnozu, uzun süre sabit hızla ve monoton bir yolda seyahat eden sürücülerin dikkatlerini kaybetmeleri ve farkındalıklarını yitirmeleri durumudur. Bu tehlikeli durum, sürücünün güvenliğini ve trafikteki diğer insanların güvenliğini riske atabilir. Yol hipnozundan kaçınmak için şu önerilere dikkat etmek gerekiyor:

Dinlenme Molaları: Uzun yolculuklar sırasında her saat başı mola vermek, sürücünün dikkatini toparlamasına yardımcı olur. Değişken Sürüş Koşulları: Hız ve rota değişikliği yapmak, sürücünün odaklanmasını sağlayarak yol hipnozunu engeller. Dikkati Dağıtan Unsurları Önlemek: Müzik, telefon görüşmeleri ve diğer dikkat dağıtıcı unsurları minimumda tutmak, sürücünün odağını yola vermesine yardımcı olur. Gözleri Dinlendirme: Uzun süre aynı noktaya bakmaktan kaçınmak ve gözleri dinlendirmek için ara sıra farklı odak noktalarına bakmak önemlidir.

Bayramda güvenli sürüş için öneriler

Bayram süresince yaşanacak trafik yoğunluğuna karşı uzmanlar, uzun yolculuklar sırasında dikkat kaybını önlemek için sürücülere saat başı mola vermelerini ve araçlarını kontrol etmelerini tavsiye ediyor. Bu önerilere uyarak hem kendi güvenliğinizi hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Bayram tatilinin huzurlu ve güvenli geçmesi için uzmanların önerilerine kulak verin ve yolculuğunuzu planlarken dikkatli olun. Yol hipnozundan korunarak, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.