Kurban Bayramı’nı sağlıkla ve keyifle geçirmek isteyen yurttaşlara uzmanlar, beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Et ve tatlı tüketimine dikkat çeken uzmanlar, etin kurban kesildikten sonra hemen tüketilmemesi gerektiğini belirtti.

Etlerin Dinlendirilmesi Gerekiyor

Beslenme ve diyet uzmanları, kurban etinin kesildikten hemen sonra yenmemesi gerektiğini belirtti. Uzman diyetisyen Dr. Yeşim Ay Atik, etin dinlendirilmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kesilen büyükbaş hayvan eti 12-24 saat, küçükbaş hayvan eti ise 8-12 saat bekletildikten sonra tüketilmeli. Bireyler günde bir öğün kendi avuç içi büyüklüğünde bir porsiyon kadar et tüketmeli. Bayram olduğu için aşırılıklara gidilmemelidir."

Porsiyon Kontrolü ve Etin Tüketim Şekli

Etin tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini belirten Atik, şu önerilerde bulundu:

"Et haşlanmış, ızgara edilmiş veya kıyma şeklinde köfte olarak tüketilebilir. Etin yanında salata, sebze gibi hafif yiyecekler tüketmek sindirim açısından önemlidir. Et bu şekilde tüketildiğinde sindirim rahatlar ve bağırsaklar çok yorulmaz. Ayrıca etin içerisinde bulunan B12, çinko, demir gibi faydalı bileşenlerin de emilimi kolaylaşır."

Kronik Hastalığı Olanlar Dikkat

Atik, kronik rahatsızlığı olanların, kalp damar, tansiyon, mide bağırsak sistemi hastalığı olanların et tüketimine daha kontrollü olması gerektiğini ifade etti. Etin hayvansal yağ bulunan kısımlarından da mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini belirtti.

Tatlı Tüketiminde Ölçü

Bayram ziyaretleri sırasında tatlı tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan uzmanlar, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesini önerdi. Şeker ve tatlı tüketiminde ölçülü olunması gerektiği vurgulandı.

Çocukları Kesim Alanından Uzak Tutun

Psikologlar, çocukların kurban kesim anına şahit olmasının travmatik sonuçları olabileceği konusunda uyardı. Türk Psikologlar Derneği Etik Kurul Üyesi Uzman Psikolog Ümit Taş, çocukların kurban kesim alanlarından uzak tutulması gerektiğini belirtti:

"12 yaşından küçük çocukların kurban kesim alanlarında bulundurulmamasına dikkat etmeliyiz. Çocukları uygun olmayan kesim koşullarını, acemi kasapları, kaçan kurbanlıkları ve benzeri haberlerin olduğu TV programlarından uzak tutmalıyız. Gelenek, kültür diyerek kurban kesimini izlemeye, kurbanlığın kanını çocuğun vücuduna sürmeye çocuklarımızı zorlamamalıyız."

Uzmanların Bayram Tavsiyeleri

Etlerin Dinlendirilmesi : Büyükbaş etleri 12-24 saat, küçükbaş etleri 8-12 saat dinlendirin.

: Büyükbaş etleri 12-24 saat, küçükbaş etleri 8-12 saat dinlendirin. Porsiyon Kontrolü : Avuç içi büyüklüğünde porsiyonları aşmayın.

: Avuç içi büyüklüğünde porsiyonları aşmayın. Et Tüketim Şekli : Haşlama, ızgara veya köfte olarak tüketin. Yanında sebze ve salata ile tüketin.

: Haşlama, ızgara veya köfte olarak tüketin. Yanında sebze ve salata ile tüketin. Kronik Hastalıklar : Rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalı, hayvansal yağlardan kaçınmalı.

: Rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalı, hayvansal yağlardan kaçınmalı. Tatlı Tüketimi : Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli.

: Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli. Çocuklar: 12 yaşından küçük çocuklar kesim alanlarına götürülmemeli ve travmatik görüntülerden uzak tutulmalı.