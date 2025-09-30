İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 6 yaşındaki Metakromatik Lökodistrofi (MLD) hastası Erhan Bolat, ailesinin çağrısıyla moral vermek amacıyla uçurulan balonlarla gökyüzüne yükseldi. Ancak, tedaviye rağmen minik Erhan, dün hayatını kaybetti.

Minik Erhan için moral balonları gökyüzüne bırakılmıştı

İzmir Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören 6 yaşındaki Erhan Bolat, ailesi tarafından sosyal medyada yapılan çağrının ardından Kurban Bayramı'nda moral amaçlı etkinlik düzenlendi. Aile, sosyal medya üzerinden, "Biz bu bayramda hastanedeyiz. Bizim için de Ali Asaf gibi balon uçuralım camdan seyrederiz" çağrısında bulundu.

Bu çağrı üzerine 7 Haziran Kurban Bayramı'nın ikinci günü, onkoloji servisinin önünde çok sayıda kişi ve sivil toplum kuruluşu katılım sağladı. Ellerindeki balonları gökyüzüne bırakan vatandaşlar, minik Erhan’a ve diğer tedavi gören çocuklara moral verdi.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Ne yazık ki, etkinlik sırasında gökyüzüne balonlar bırakılırken minik Erhan'ın sağlığı kötüye gitmeye devam etti. Tedaviye rağmen Erhan Bolat, dün hayatını kaybetti. Ailesi, büyük bir acı ve üzüntü içinde minik Erhan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, onun moral etkinliği ve balonlarla gökyüzüne yükselmesi unutulmaz bir anı olarak kalacak.

Cenazesi Niğde’de toprağa verildi

Erhan Bolat’ın cenazesi, Niğde’nin Bor ilçesi Karanlıkdere Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ailesi ve yakınları, minik Erhan’ın arkasından gözyaşları içinde vedalaştı.