Altay Spor Kulübü'nün zor günlerinden çıkışı için çözüm arayışında olan Vahdettin Heyal, kulübün karşı karşıya olduğu sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm planlarını kamuoyuyla paylaştı.

Altay’ın kritik durumu

Vahdettin Heyal, Altay'ın içinde bulunduğu mali ve sportif krize dikkat çekerek, gelinen noktada kulübün transfer yasağının kalkmasının mümkün olmadığını ve mevcut futbolcuların ara transfer döneminde serbest kalma riski taşıdığını belirtti. Ayrıca, kulübün 6 puan silinme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı: “Altay’ın aylık gideri 3 milyon TL’yi buluyor. Tesislerimiz ve altyapımız ciddi sorunlarla boğuşuyor. Bu şartlar altında kulübümüzün daha fazla zarar görmemesi için acil önlemler alınması gerekiyor.”

Heyal’den iki etaplı çözüm projesi

Heyal, Altay’ın kötü gidişatını durdurmak ve geleceğini güvence altına almak için hazırladığı projeyi detaylandırdı. Proje iki aşamadan oluşuyor: Birinci etapta acil çözüm olarak, Prof. Dr. Yüksel Gürüz liderliğinde yeni bir yönetim oluşturulacak. Kadronun dağılmasını önlemek için finansal destek sağlanacak. Prim ve kamp masrafları karşılanarak takımın ligde kalması hedeflenecek. İkinci etapta geleceği kurtarmak için, gelecek sezon borçların ödenmesi ve takımın ligde kalması sağlanacak. Bir sonraki sezon ise “çıkış yılı” ilan edilerek eski başarılı günlere dönüş için çalışmalar başlatılacak.

"Başkanlık amacım değil"

Heyal, başkanlık gibi bir hedefinin olmadığını belirterek, şu anki amacının Altay’ın ligde kalmasını sağlamak olduğunu ifade edere, “Bu süreç hepimizin başarısı olacak. Yol haritamızı şeffaf bir şekilde paylaştım. Altay için üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım” diye konuştu.

"Kara gün, kara kalmaz"

Vahdettin Heyal, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: “Altay’ımızın bu zor günlerden kurtulacağına inanıyorum. Tek isteğimiz, bu sezon sonunda şirketleşme yetkisinin Altay 1914 Şirketi’ne devredilmesi. Gelecekte Altay’ı eski başarılı günlerine döndürmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Unutmayın ki kara gün, kara kalmaz!”