VakıfBank'ın 2025 yılı ilk çeyrek bilançosunun ardından 5 ayrı aracı kurum hisse için hedef fiyat ve yatırım tavsiyelerini güncelledi. İşte son rakamlar...

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN), 2025 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını 9 Mayıs'ta açıkladı. Bilançonun yayımlanmasının ardından 5 farklı aracı kurum, VakıfBank hissesi için yeni hedef fiyatlarını ve yatırım tavsiyelerini yatırımcılarla paylaştı.

Güncel verilere göre VAKBN hissesi, Borsa İstanbul'da 22,08 TL seviyesinden işlem görüyor.

Kurum kurum VAKBN hedef fiyatları - 2025 Tahminleri

Yapı Kredi Yatırım

Hedef Fiyat: 30,50 TL (önceki: 34,00 TL)

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %38,13

Açıklanma Tarihi: 9 Mayıs 2025

İş Yatırım

Hedef Fiyat: 37,00 TL (değişmedi)

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %67,57

Açıklanma Tarihi: 9 Mayıs 2025

Deniz Yatırım

Hedef Fiyat: 32,30 TL (önceki: 32,40 TL)

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %46,29

Açıklanma Tarihi: 9 Mayıs 2025

Garanti BBVA Yatırım

Hedef Fiyat: 31,50 TL

Tavsiye: Endekse paralel getiri

Prim Potansiyeli: %42,66

Açıklanma Tarihi: 9 Mayıs 2025

Ziraat Yatırım

Hedef Fiyat: 34,90 TL

Tavsiye: Al

Prim Potansiyeli: %58,06

Açıklanma Tarihi: 9 Mayıs 2025

Ortak görüş "pozitif", ancak temkinli iyimserlik sürüyor

VakıfBank hissesi için açıklanan hedef fiyatlara bakıldığında, tüm kurumlar hisse fiyatında önemli bir prim potansiyeli öngörüyor. Özellikle İş Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın verdiği hedef fiyatlar, mevcut seviyeye göre oldukça yüksek getiri potansiyeline işaret ediyor.

Garanti BBVA Yatırım'ın "endekse paralel getiri" tavsiyesi ise sektöre kıyasla daha temkinli bir yaklaşımı yansıtıyor.

Prim potansiyeline göre sıralama:

İş Yatırım: %67,57 Ziraat Yatırım: %58,06 Deniz Yatırım: %46,29 Garanti BBVA Yatırım: %42,66 Yapı Kredi Yatırım: %38,13