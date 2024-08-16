Temmuz ayı emekli maaş artışlarının ardından bankalar, emeklilere yönelik promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Vakıfbank’ın emeklilere sunduğu çift promosyon kampanyası, dikkatleri üzerine çekerken, bu hamle diğer bankaların da benzer kampanyalar düzenleyeceği beklentisini artırdı.

Vakıfbank’tan emeklilere çifte promosyon

Vakıfbank, emekli maaşını taşıyan veya yeni emekli olan vatandaşlara 30 Eylül tarihine kadar sürecek bir kampanya ile çifte promosyon imkanı sundu. Bu kampanya ile halihazırda 12 bin TL olan promosyon tutarına ek olarak 12 bin TL'ye varan bir nakit ödeme yapılıyor. Böylece toplamda emeklilere 24 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılabiliyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen emekliler, Vakıfbank’ın sunduğu ek hizmetlerden faydalanma şartıyla bu tutara ulaşabiliyor.

Diğer bankalar da çifte promosyona geçer mi?

Vakıfbank’ın çift promosyon kampanyası, sektörde önemli bir rekabet dalgası başlatabilir. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, diğer bankaların da bu kampanyayı takip edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2024 yılını “Emekliler Yılı” olarak ilan etmesi ve kamu bankalarında promosyon tutarlarının artırılmasının, özel bankaları da harekete geçireceği öngörülüyor.

Bayram, bankaların TL’ye olan ihtiyaçları nedeniyle müşteri çekme yarışında olduklarını ve bu nedenle promosyon tutarlarını daha da artırabileceklerini ifade etti. Özel bankalar, müşteri kazanma çabaları doğrultusunda Vakıfbank’ın ardından benzer kampanyalar düzenleyebilir.

Emeklilere pazarlık tavsiyesi

Emekliler için bankalarla pazarlık yapma fırsatı da doğuyor. Bayram, emeklilerin mevcut promosyonlarını yenilerken mutlaka pazarlık yapmalarını ve farklı bankaların tekliflerini araştırmalarını öneriyor. Banka seçim işlemi e-Devlet üzerinden yapılsa da yüz yüze görüşmelerin daha avantajlı olabileceğini belirten Bayram, emeklilerin bu süreçte daha yüksek promosyon tutarlarına ulaşabileceğini vurguluyor.

Promosyonlar daha da artacak mı?

Piyasada TL miktarının azalması durumunda, bankaların daha fazla müşteri çekmek için promosyon tutarlarını artırabileceği düşünülüyor. Özellikle Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikaları ve bankaların düşük maliyetle fon sağlama arayışları, emeklilere sunulan promosyon tutarlarının yükselmesine neden olabilir.