Aydın’ın Didim ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde moloz döküm alanının yakınlarında başlayan makilik yangını, yerleşim yerlerine yakın bir bölgede hızla yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınması zorlaşan yangına, bölgeye sevk edilen orman ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aralıksız müdahale ediyor.

Ekipler yoğun çaba sarf ediyor

Yangın, öğle saatlerinde Yeşiltepe mevkisinde başlayan ve sonrasında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki makilik alana sıçrayan alevlerle daha da genişledi. Rüzgarın hızla yayılmasına neden olduğu yangın, bölgedeki evler ve diğer yapılar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Yangın söndürme ekipleri, iş makineleri ve yangın söndürme helikopterleriyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Valisi Canbolat'tan açıklamalar

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu ve yangının ciddiyeti hakkında önemli açıklamalar yaptı. Vali Canbolat, yangının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle 20 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirterek, “Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale ediliyor” dedi.