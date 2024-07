Turgay KILIÇ

İzmir Valisi Süleyman Elban, 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, tarihin en büyük ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

8 yıl önceki ihanetin anıları tazelendi

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından ilan edilen "Milli Birlik Günü", 8. yılında İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, bu anlamlı günde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin milletin hafızasında kara bir leke olarak kaldığını belirtti.

Vali Elban, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “8 yıl önce hepimiz sıradan bir 15 Temmuz sabahına uyandık ve yine hepimiz sıradan 15 Temmuz akşamına kavuştuk. Bu millet nereden bilebilirdi ki, tarihte görülmemiş bir ihanet ile karşı karşıya geleceğini. Bu millet nereden bilebilirdi ki, aklını, ruhunu, vicdanını yabancı güçlere satmış ve onların maşası olan birilerinden ihanete uğrayacağını. Kendi alın teri ile aldığı uçaklardan ve tanklardan üzerlerine mermi yağacağını nereden bilebilirdi. Kapkara bir temmuz akşamı. Felaketlerin en felaketi. İhanetlerin en büyüğü. Millet olarak böyle bir ihanet yaşamadık. Hala yurt dışında olan ve yıllarca milletin dini duygularını istismar eden devletin tüm kurumlarında başta askeriye olmak üzere oralara yerleşip milletin varlığına birliğinde vatanın bütünlüğüne kastedecek bir FETÖ örgütünün kendisine ihanet edeceğini nereden bilebilirdi?”

"Tarihe kara leke olarak geçti"

Vali Elban, 15 Temmuz gecesinin tarihe kara leke olarak geçtiğini vurgulayarak, milletin vatanına olan bağlılığını ve liderlerinin arkasında duruşunu şu sözlerle dile getirdi: “O gece bu ihanet ile, üstüne yağan mermiler, bombalarla gerçekten uyandı. Her ne olursa olsun vatanına milletine bayrağına saldırı olduğunda bu millet canını seve seve feda etmeye hazırdır. Kendisine yol gösteren bir lider olduğunu gösterdiği zaman bu topraklar için can verdi. Recep Tayyip Erdoğan’ın lider duruşu ve tarihe not düşen bir önderliği ile tarihe geçti. Diğer taraf da tarihe kara leke olarak geçti.”

"Allah'tan rahmet diliyorum"

15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşları da anan Vali Elban, gazilere olan saygısını dile getirerek şunları söyledi: “O gece mücadele eden, seve seve gönülden canını veren şehitlere Allah’tan rahmet diliyorum. O gece yaralanan gazilere saygılarımı sunuyorum. Rabbim bu ulusta travmalar yaratacak ve şehitler ve gaziler vereceğimiz bir geceyi daha yaşatmamasını temenni ediyorum.”

Vali Süleyman Elban’a konuşmalarının ardından 15 Temmuz Spor Kulübü tarafından Türk Bayrağı hediye edildi.