İzmir, 9 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Valiliği koordinesinde düzenlenecek etkinlikler, sabah başlayıp gece geç saatlere kadar sürecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün hava gösterileri ile Mor ve Ötesi konseri, günün en çok beklenen anları olacak.

Zafer Yürüyüşü ile başlayacak

Kutlamalar, 9 Eylül Salı sabahı saat 09.00’da Basmane Polis Merkezi önünden başlayacak “103. Yıl Zafer Yürüyüşü” ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

Temsili kurtuluş canlandırması

Konak Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek törende, süvari birlikleri İzmir’in kurtuluşunu temsili olarak canlandıracak. Tören sırasında İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından bayrak ve Kur’an-ı Kerim takdimi yapılacak.

Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama

Saat 11.15’te Cumhuriyet Meydanı’nda protokol konuşmaları, halk oyunları, bando gösterileri ve Jandarma Mehteran Komutanlığı konseri gerçekleştirilecek.

Hava gösterileriyle gökyüzünde coşku

Kutlamaların en görkemli anı, Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün yapacağı hava gösterileri olacak.

Türk Yıldızları Gösterisi: 18.10 – 18.40

Solo Türk Gösterisi: 18.45 – 19.40

Her iki gösteri de Gündoğdu Meydanı’ndan izlenebilecek.

Konserler ve etkinlikler

Gün boyunca İzmir’in farklı noktalarında askeri bandolar konser verecek. Akşam ise Cumhuriyet Meydanı’ndan Kültürpark’a uzanacak Fener Alayı düzenlenecek. Saat 21.00’de ise ünlü rock grubu Mor ve Ötesi, Kültürpark Çim Alanı’nda sahne alacak.