Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirilen Hayvan Hakları Koruma Kurulu toplantısında, sahipsiz hayvanların beslenmesinin yasaklanmasına karar verildi. Karar, sokaklar, üniversite kampüsleri, okul bahçeleri, parklar ve kamu kurumlarının bahçelerinde uygulanacak. Hayvanseverler, alınan karara tepki gösterdi.
Toplantıya kimler katıldı?
Toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Peker, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya, 17 ilçe kaymakamı ve birçok belediye başkanı katıldı. Toplantıda, il genelindeki hayvan hakları ve sahipsiz hayvanlara yönelik planlanan çalışmalar ele alındı.
Tartışmalı karar: Besleme noktaları kaldırılıyor
Toplantıda alınan 9. maddeye göre;
-
Sokaklarda, üniversite kampüslerinde, okul bahçelerinde, parklar ve kamu kurumlarının bahçelerinde oluşturulan sahipsiz hayvan beslenme noktaları kaldırılacak,
-
Sahipsiz hayvanların beslenmesi yasaklanacak.
Karar, kamu kurum ve kuruluşlarına iletildi ve hayvanseverler arasında tepki topladı. Hayvan hakları savunucuları, uygulamanın sahipsiz hayvanların yaşamını olumsuz etkileyeceğini belirtti.