İstanbul'da kendisini "valinin yeğeni" olarak tanıtan ve çakarlı araçla trafiği tehlikeye atan sürücünün, İstanbul Valisi ile hiçbir yakınlığının olmadığı ortaya çıktı. Sürücüye toplam 146 bin TL ceza kesildi.

Çakarla gezen sürücü, vali ile akraba çıkmadı

İstanbul'da trafikte çakar lambalı araç kullanan bir sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli araç, kısa süreli bir kovalamacanın ardından durduruldu. Aracın sürücüsü kendisini İstanbul Valisi'nin yeğeni olarak tanıttı.

Ancak yapılan kimlik kontrolü ve resmi doğrulama sonucu sürücünün, İstanbul Valisi ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmadığı ortaya çıktı. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Valiliği'nden de resmi bir yalanlama geldi.

Ceza yağdı: Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi

Emniyet yetkilileri, sahte beyanla resmi görevli izlenimi oluşturmaya çalışan sürücüye toplam 146 bin TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konuldu, çakar tertibatı bulunan araç ise trafikten men edildi.

Yetkililer, kamu görevlisi ya da yakınlarıymış gibi davranarak trafikte ayrıcalık sağlamaya çalışan kişilere karşı denetimlerin artırılacağını duyurdu.