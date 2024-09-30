İzmir'de bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Dijital Week, teknoloji ve finans dünyasını bir araya getirecek. 18-19 Ekim tarihlerinde İstinye Park İzmir’de İstinye Art’da gerçekleşecek olan etkinlikte, yenilikçi finansal çözümleri ile dikkat çeken Vallet, sanal POS sponsoru olarak yer alacak. 60'tan fazla konuşmacının katılacağı bu etkinlikte, Vallet sektördeki hızlı yükselişi ve sunduğu çözümlerle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Teknoloji ve finans dünyası buluşuyor

İzmir, Dijital Week etkinliği ile teknoloji, dijital dönüşüm ve finans sektöründen birçok önemli ismi ağırlamaya hazırlanıyor. Vallet, etkinliğin sanal POS sponsoru olarak, esnafa sunduğu yenilikçi ödeme çözümleriyle bu yıl da adından söz ettirecek. Mobil POS, sanal POS ve fiziki POS ürünleriyle hızlı, güvenli ve kolay ödeme sistemleri geliştiren Vallet, dijital dönüşümün hızla yaygınlaştığı günümüzde iş ortaklarına verimli çözümler sunuyor.

Vallet sahada

Dijital Week’te Vallet ekibi, interaktif bir yaklaşımla sahada yer alacak ve sanal POS ürünlerini etkinlik boyunca tanıtarak anlık ödeme işlemlerini gerçekleştirecek. 60'tan fazla konuşmacının katılacağı etkinlikte, Vallet’in iş süreçlerini daha rekabetçi ve verimli hale getirme hedefi de vurgulanacak. Vallet’in inovatif çözümleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

"Dijital dünyanın geleceğine ışık tutacağız"

Vallet Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Bayramoğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Vallet’in finansal teknoloji sektöründeki yenilikleri yakından takip ettiğini ve sektöre yön veren firmalar arasında yer aldığını belirtti. Bayramoğlu, "Dijital Week İzmir gibi teknoloji odaklı etkinlikler, sektördeki pozisyonumuzu güçlendirirken, esnafa sunduğumuz ödeme çözümleriyle de iş ortaklarımıza katkı sağlıyoruz. Bu tür etkinliklerde yer almak, bizi daha geniş kitlelerle buluşturacak" dedi.

Finansal teknolojide inovasyon ve verimlilik

Vallet’in sunduğu mobil POS, sanal POS ve fiziki POS çözümleri, esnaf ve işletmelere ödeme sistemlerinde hız, güvenlik ve verimlilik sağlıyor. Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu bir dönemde, Vallet’in sunduğu çözümler işletmelerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Bayramoğlu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kazançlarını artırmaya yönelik çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

Etkinlikte yenilikçi çözümler deneyimlenecek

Dijital Week İzmir’de Vallet standı, ziyaretçilerin yenilikçi ödeme çözümlerini yakından deneyimleyebileceği bir alan sunacak. Vallet ekibi, etkinlik boyunca esnaf ve işletmelere sundukları ödeme sistemleri hakkında detaylı bilgiler verecek. Bayramoğlu, etkinlik süresince ziyaretçilere ürünlerini tanıtacaklarını ve dijital dünyadaki gelişmeleri paylaşacaklarını belirterek tüm katılımcıları standlarına davet etti.