Van Gogh Neden Kulağını Kesti?

Dünyanın en ünlü ressamlarından Vincent Van Gogh’un kulağının bir parçasını neden kestiği hakkında birçok spekülasyon var. Resmi kayıtlar ve tanık ifadeleri çelişkili olduğu için olayın tam nedeni hala belirsizliğini koruyor. Ancak en çok kabul gören iki teori şu şekilde:

Gauguin ile tartışma ve kaza teorisi

Van Gogh'un kulağını kesmesiyle ilgili en yaygın teori, ünlü ressam Paul Gauguin ile yaşanan bir tartışmaya dayanıyor. İki sanatçı, Arles'teki ortak evlerinde resim ve fahişeler üzerine tartışırken, Gauguin’in evi terk etme planı Van Gogh’un ruhsal durumunu daha da kötüleştirmişti. Tartışma sırasında Van Gogh’un sinir krizi geçirdiği ve Gauguin’in eskrim kılıcıyla istemeden Van Gogh’un kulağını kestiği iddia ediliyor. Ancak, polis raporları ve Gauguin’in ifadeleri bu durumu örtbas etmiş ve olayın kazayla olduğunu öne sürmüştür. Van Gogh’un kardeşi Theo'ya yazdığı mektuplarda bu olayla ilgili ipuçları bulunduğu belirtiliyor.

Psikolojik sorunlar ve kendi kendine yaralama teorisi

Diğer bir teoriye göre, Van Gogh’un kendisi zaten alkolizm ve çeşitli psikolojik sorunlarla mücadele ediyordu. Bu durumda, Gauguin ile yaşanan bir tartışmanın ardından Van Gogh’un kendi kulağını kesmiş olabileceği öne sürülüyor. Üçüncü bir tez ise, Van Gogh’un Gauguin’i saldırmak amacıyla bir ustura aldığı, Gauguin’in evden kaçması üzerine sinir krizi geçirerek kendi kulağını kestiğini iddia ediyor.

Fahişeye gönderilen kesik parça ve sonrası

Olayın ardından Van Gogh, kesik parçayı bir gazeteye sarıp kasabanın genelevinde çalışan Rachel adındaki bir fahişeye verdi. Bu olayın ardından sanatçı hastaneye kaldırıldı ve uzun süreli tedavi için akıl hastanesine yatmak zorunda kaldı.

Polis raporları ve tanık ifadeleri arasındaki tutarsızlıklar, Van Gogh’un kulağını kesmesinin kesin nedenini aydınlatmakta yetersiz kaldı. Bu gizem, sanatçının hayatındaki en büyük sır olarak kalmaya devam ediyor.