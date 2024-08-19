Alman pil üreticisi Varta, yaklaşık 500 milyon euro borçla iflasın eşiğine gelirken, Porsche'nin katıldığı yeniden yapılandırma anlaşmasıyla borçlarını 200 milyon euroya düşürdü ve finansal istikrarını yeniden kazandı.

Varta'nın borç krizi ve Porsche'nin müdahalesi

Varta, son dönemde hızla artan borç yüküyle karşı karşıya kalmış ve bu durumu çözmek için yeniden yapılandırma seçeneklerini değerlendirmeye başlamıştı. Yaklaşık 500 milyon euro borcu olan şirket, bu süreçte alacaklılar ve büyük hissedar Michael Tojner ile birlikte potansiyel yatırımcılarla görüşmelere başladı. Bu çabaların sonucunda, Porsche’nin sermaye desteği sağladığı bir anlaşma yapıldı. Porsche'nin devreye girmesiyle Varta, borçlarının önemli bir kısmını silmeyi başardı.

Porsche ve Varta'nın geleceği

Varta, anlaşma kapsamında borçlarını 485 milyon eurodan 200 milyon euroya indirirken, Porsche de Varta'nın V4Drive Pil bölümünde çoğunluk hissesini alarak yüksek performanslı pil üretiminde stratejik bir konum elde etti. Porsche’nin bu hamlesi, şirketin hibrit ve elektrikli spor otomobilleri için gerekli olan pillerin tedarikinde güvence sağlarken, Almanya'da kilit teknolojilerin korunmasına da katkıda bulunacak.

Varta CEO'su Michael Ostermann, anlaşmanın ardından şirketin finansal durumunun sürdürülebilir bir şekilde iyileştiğini ve uzun vadeli bir güvence sağlandığını belirtti. Şirket, Almanya'daki üretim tesislerini koruyacak ve fotovoltaik sistemler ile Apple kulaklıkları için düğme pillerde büyüme hedefi doğrultusunda yeni personel arayışına girecek.

Yeniden yapılandırmanın hissedar etkisi

Anlaşma, mevcut hissedarlar için zorlu sonuçlar doğuracak. Yeniden yapılandırma sonrası Varta'nın borsadan çıkarılması planlanıyor ve bu durum, küçük hissedarların sürece dahil edilmesini engelleyecek. Varta CFO'su Marc Hundsdorf, bu adımla birlikte grubun likidite sorunlarının çözüldüğünü ve şirketin yeniden kârlı bir büyüme yoluna gireceğini ifade etti.