Kütahya'da uzun süredir kullanılmayan Vefa Sahası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarıyla yeniden hayata geçiriliyor. Proje, gençlerin sporla buluşacağı yeni bir yaşam alanı olarak şekilleniyor.



Gençliğe vefa: Sahada yeni bir başlangıç

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, kentin önemli spor alanlarından biri olan Vefa Sahası’nın tamamen yenilendiğini duyurdu. Yıllardır atıl durumda olan saha, gençler için modern bir tesis haline getiriliyor.

Küçük, yaptığı açıklamada duygusal bir tonla şu ifadeleri kullandı:

"Bu yalnızca bir saha yenilemesi değil; bir hayalin, bir vefanın ve geleceğe atılan sağlam bir adımın hikâyesidir. Gençlerimiz için sporun kalbine atılan bu yeni başlangıç, tüm Kütahya’mıza, mahallemize ve spora gönül veren herkese verilen önemli bir sözdür."

Sporla büyüyen nesillere yatırım

Sahanın yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda bir gelecek yatırımı olduğunu vurgulayan Küçük, çalışmalar tamamlandığında Vefa Sahası'nın Kütahya gençliği için bir miras niteliğinde olacağını belirtti.

"Sahamızın yeniden sporla, coşkuyla ve başarılarla dolması en büyük temennimizdir."

Kapsamlı yenileme neleri kapsıyor?

Projede;

Zemin kaplaması ve drenaj sistemlerinin yenilenmesi,

Aydınlatma ve tribün modernizasyonu,

Genç sporcular için antrenman alanlarının oluşturulması,

Çevre düzenlemesi ve güvenlik sistemlerinin entegrasyonu planlanıyor.