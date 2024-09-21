Türk müzik dünyasının sevilen isimlerinden Metin Arolat, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti. Arolat’ın, vefatından sadece iki gün önce Armağan Çağlayan’ın programında ölümle ilgili anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.

Sanat camiasını yasa boğan Arolat, Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk olduğu son röportajında ölümden döndüğü bir anısını paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı bu ölüm tehlikesini büyük bir samimiyetle dile getirmiş ve şunları söylemişti:

"Burada mı ölecekmişim?"

Arolat, ölümle yüz yüze geldiği o anları şöyle anlatmıştı: "Bir gün yere düştüm, gözümü açtım, havuz vardı. 'Keşke havuza atlasaydım, belki su beni kurtarırdı' diye düşündüm. O sırada havuz giderek uzaklaştı ve beyaz şeyler uçuşmaya başladı. 'Ölüyorum' diye düşünmedim, sadece şunu düşündüm: Şimdi beni burada bulacaklar, elalemin evinde. Annem ikinci evladını kaybediyor olacak ve çok üzülecek. Üstüm başımda ne var? Burada mı ölecekmişim?"

Bu sözleri, ünlü şarkıcının beklenmedik vefatının ardından büyük yankı uyandırdı.