Türkiye’nin en köklü etkinliklerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 93. yılında "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" temasıyla kapılarını açtı. 30 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleşecek olan bu etkinlikte, fuarın açılışında en çok dikkat çeken isim ise Dilruba Kayserilioğlu oldu. Kısa süre önce, Instagram üzerinden erişim engelini eleştirdiği için "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan ve ardından tahliye edilen Kayserilioğlu’nun fuara katılımı, ziyaretçiler arasında büyük ilgi gördü.

Gözler onun üzerindeydi

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında Dilruba Kayserilioğlu'nun yer alması, etkinliğin ilk gününe damgasını vurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da katılımıyla gerçekleşen açılış töreni, Zafer Bayramı coşkusuyla birleşirken, Kayserilioğlu'nun fuarda bulunması, birçok kişi tarafından özgürlük ve ifade hakkının simgesi olarak yorumlandı.