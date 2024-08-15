Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Velivizyon platformunda yayınlanacak "Ailem" dizisi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle tanıtıldı. Yönetmenliğini Bora Severcan’ın üstlendiği dizi, ailelerin eğitim sürecindeki önemini işleyerek izleyicilere ilham vermeyi amaçlıyor.

Eğitimde yeni bir adım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törende yaptığı konuşmada, "Ailem" dizisinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde aile eğitimine verdiği önemi vurguladı. Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", "mesleki ve teknik eğitim politikası" ve "Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde ailenin rolü" konularına odaklanacaklarını belirtti.

Ailenin eğitimdeki rolü

Bakan Tekin, ailelerin eğitim sürecindeki etkisini güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını açıkladı. "Ailem" dizisi, bu kapsamda oluşturulan Velivizyon platformunun bir parçası olarak, ailelerin eğitimdeki rolünü pekiştirmeyi hedefliyor. Tekin, dizinin adını programa katılanlarla birlikte "Ailem" olarak belirlediklerini açıkladı.

Bakan Tekin'den velilere çağrı

Yusuf Tekin, konuşmasında Türkiye’deki ebeveynlerin kitap okuma alışkanlıklarına değinerek, çocukların akademik başarısından çok, onların duygusal ve sosyal gelişimlerine odaklanılması gerektiğini vurguladı. Velilere seslenerek, "Gelin, hep beraber rollerimizi yapalım, üstümüze düşeni yapalım" dedi ve ailelerin eğitim sürecinde daha aktif rol alması gerektiğini ifade etti.

Dizinin yapım ekibi ve içeriği

Yönetmen Bora Severcan, dizinin her bölümünde izleyicilere eğlenceli ve öğretici içerikler sunacaklarını belirtti. 27 bölümden oluşan dizi, ailelerin çocuklarını daha iyi anlamalarına ve eğitim yolculuklarında onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Dizide, Zihni Göktay, Nevra Serezli, Volkan Severcan gibi usta oyuncular yer alıyor.

Dizinin yapımcılığını Müge Severcan üstlenirken, bölümler 8-10 dakika uzunluğunda olacak şekilde hazırlandı. "Ailem" dizisi, Velivizyon platformunun yanı sıra EBA, HEMBA, ulusal TV kanalları ve dijital platformlarda yayımlanacak.