Çeşme’de dokuzuncusu gerçekleştirilen VeloTürk Gran Fondo Bisiklet Yarışı, 17 ülkeden 715 sporcuyu barış, dayanışma ve spor ruhuyla buluşturdu. Yarışlar üç farklı parkurda düzenlendi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen VeloTürk Gran Fondo Çeşme Bisiklet Yarışı, Çeşme’nin eşsiz doğası ve tarihi atmosferinde yapıldı. Sporcular; 91 km’lik Salcano Parkuru, 67 km’lik Toyota Hybrid Parkuru ve 41 km’lik Çeşme Parkuru’nda mücadele etti.

Yarışın startını Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli verdi. Denizli, “ Çeşme olarak sporu ve sporcuyu desteklemeyi, kentimizi uluslararası etkinliklerle buluşturmayı bir belediye politikası hâline getirdik. Gran Fondo, artık Çeşme ailesinin bir parçası oldu.” dedi.

Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödüller, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Başkan Denizli ve organizasyon yetkilileri tarafından verildi. Denizli, “Kültür, sanat ve sporun birleştiği bir kentte yaşıyoruz. Bu tür organizasyonlar, Çeşme’nin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Çeşme Belediyesi, yarış boyunca tüm teknik ve lojistik desteği sağlayarak sporculara güvenli bir ortam sundu. Parkur güzergâhlarında temizlik ve sağlık hizmetleriyle etkinliğin sorunsuz tamamlanması sağlandı.

Büyük bir coşku ve dostluk atmosferinde geçen yarışların ardından Çeşme, bir kez daha sporun ve barışın merkezi oldu. Belediye, önümüzdeki yıllarda farklı spor branşlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürecek.