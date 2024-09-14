Sony Pictures Entertainment, Venom: Son Dans filminin yaklaşık üç dakika uzunluğundaki yeni fragmanını yayınladı. Tom Hardy’nin canlandırdığı Eddie Brock karakterine bulaşan uzaylı simbiyot Venom, bu filmde Marvel evreninin karanlık tanrısı Knull ile karşı karşıya geliyor. Knull, uzun beyaz saçları ve pençeli elleriyle tahtının tepesinde görünüyor ve bu sahne Marvel hayranları için oldukça tanıdık.

Fragmanda ayrıca Venom’un birkaç yeni forma büründüğü sahneler de yer alıyor. Venom’un bir balık formuna dönüşmesi ve önceki fragmanda görülen at sahnesi dikkat çeken anlar arasında.

Filmin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Venom: Son Dans filminde Tom Hardy, Marvel’ın en büyük ve en karmaşık karakterlerinden biri olan Venom olarak geri dönüyor. Eddie ve Venom kaçak durumdalar. İki dünya tarafından da avlanan ikili, son danslarında perdeyi kapatacak büyük bir karar vermek zorunda kalacak.”