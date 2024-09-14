Sony, PlayStation 5 Pro’nun çıkışıyla birlikte konsola güçlendirilmiş oyunların geleceğini duyurdu. Yapay zekâ destekli görüntü ölçekleme teknolojisi ve geliştirilmiş ışın izleme desteği ile Marvel's Spider-Man 2 gibi oyunların görsel açıdan çok daha akıcı ve etkileyici olacağı belirtiliyor.

PS5 Pro için geliştiriciler 7 Kasım’a kadar oyunlarını iyileştirme çalışmalarına devam edecek. Yeni donanımdan faydalanacak oyunların listesi ise Sony tarafından paylaşıldı. PS5 Pro'ya geleceği doğrulanan oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Sony’nin açıklamasına göre bu oyunlar, PS5 Pro Game Boost özelliğiyle güçlendirilmiş olarak sunulacak ve kapak görsellerinde birer etiket yer alacak. Şirket, toplamda 8500 PS4 ve PS5 oyununda iyileştirmeler yapılacağını belirtti. Ayrıca, PSVR 2 oyunlarında da ciddi bir yükseltme yapılacağı ifade edildi.