Verimli Yarınlar Için Sagrex 2024 Salihli'de Başladı!

Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektöründeki en önemli etkinliklerinden biri olan Salihli Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı (SAGREX 2024), Salihli’de büyük bir katılımla başladı. 3 gün sürecek olan fuar, tarım ve hayvancılık alanındaki en son yenilikleri çiftçilerle buluştururken, sektör profesyonellerini bir araya getirerek bilgi ve tecrübe alışverişine de olanak sağlıyor. Tarımın farklı alanlarında faaliyet gösteren birçok firmanın yer aldığı fuar, özellikle modern tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına dair önemli fırsatlar sunuyor.

Tarımın geleceği Salihli’de şekilleniyor

Fuarın açılış töreninde konuşan EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, SAGREX 2024'ün, Türk tarımını daha verimli hale getirmek için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Baykal, tarımın günlük ekonomi ve toplumsal refah açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Nüfusun hızla arttığı bu dönemde, verimli ve sürdürülebilir tarım uygulamaları daha büyük bir gereklilik haline geldi. Biz de bu anlayışla SAGREX 2024'ü planladık ve çiftçilerimizin en yeni teknolojilerle buluşmasını sağlıyoruz" dedi. Baykal, fuarın tarım sektörünün geleceğine yön verecek bilgi paylaşımı ve yenilikçi çözümlerin buluşma noktası olacağını ifade etti.

Fuarda organik tarım, bahçe ekipmanları, zirai ilaçlar, tohumlar, fidanlar, canlı hayvanlar, tarımsal mekanizasyon ve teknolojiler, traktörler, tarımsal kimyasal ürünler, seracılık ekipmanları, gübreler, hayvancılık ekipmanları gibi pek çok ürün ve hizmet sergileniyor. Ayrıca süt sağım sistemleri, soğutma üniteleri, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri, toprak ölçüm sistemleri, yem teknolojileri de fuarın öne çıkan alanları arasında yer alıyor.

Çiftçiler için büyük fırsatlar sunuluyor

Fuarın açılış törenine, tarım sektörünün lider isimleri büyük ilgi gösterdi. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel gibi yerel yönetim ve mesleki oda temsilcileri, fuarın Salihli için önemine vurgu yaptılar. Salihli’nin tarım ve hayvancılıkta her zaman öncü bir konumda olduğunu belirten konuşmacılar, bu fuarın modern tarımın bölgedeki çiftçilere daha fazla kazanç sağlayacak yenilikler sunduğunu ifade etti.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, verimli bir tarım için kaliteli tohumlar ve uygun ekipmanların vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Bu fuar, tarımın ihtiyaç duyduğu tüm girdilerin en iyisini tanıtma açısından büyük bir fırsat sunuyor. Burada, yeni yöntemler ve modern ekipmanları tanıyarak kazançlarınızı artırabilirsiniz. Artan maliyetler ve düşük ürün fiyatları ile mücadele ederken, bu fuar çiftçilerin gelirlerini artıracak önemli bir adım” dedi.

Tarımda farkındalık ve yenilik

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, fuarın Salihli’nin tarım potansiyelini daha da ileriye taşıyacak bir organizasyon olduğunu belirtti. Aksoy, “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Salihlimizde uzun bir aradan sonra düzenlenen bu fuar, tarım teknolojilerindeki yenilikleri ve modern üretim tekniklerini keşfetmek için çiftçilerimize büyük bir fırsat sunuyor” dedi. Fuarda, verimliliği artırmaya yönelik çözümler ve yenilikçi tarım uygulamaları çiftçilerle buluşturuluyor.

Fuar, aynı zamanda tarım sektöründeki diğer paydaşlarla üreticiler arasında bilgi alışverişine olanak sağlayan bir platform olarak dikkat çekiyor. Tarım makineleri, ekipmanları ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çiftçiler için SAGREX 2024 önemli bir buluşma noktası haline geldi.

Modern tarımın merkezi Salihli

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli’nin tarımda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, fuarın bu potansiyelin ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı. “Bu zorlu sürecin ardından, modern tarımın önemli bir merkezi olan ilçemizde böyle bir fuarın gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyorum. Tarım sadece ülkemizin nüfusunu beslemekle kalmıyor, aynı zamanda istihdam ve ihracat ile ekonomiye büyük katkılar sağlıyor. Bu fuar, çiftçilerimizin verimliliğini artırarak, daha fazla katma değer yaratmalarını sağlayacak” dedi.