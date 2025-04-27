Verona ile Cagliari, 28 Nisan 2025'te İtalya Serie A maçında karşılaşıyor. Yayın saati, kanalı ve tüm detaylar haberimizde.

Verona Cagliari maçı 28 Nisan 2025'te hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

İtalya Serie A heyecanı, Verona ile Cagliari arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Sporseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve saatini merak ediyor. Verona-Cagliari maçı, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 21:45'te başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Verona - Cagliari maçı yayın bilgileri

Verona ile Cagliari arasında oynanacak İtalya Serie A maçı, Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı izlenebilecek.

Yayıncı Kanal Platform ve Frekans Bilgileri S Sport Plus Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın S Sport 2 Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden yayın

Verona - Cagliari maçı nerede oynanacak?

Karşılaşmaya İtalya'nın Verona kentinde yer alan Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Tarih: 28 Nisan 2025 Pazartesi

Saat: 21:45

Stadyum: Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu (Verona)