Verona ile Cagliari, 28 Nisan 2025'te İtalya Serie A maçında karşılaşıyor. Yayın saati, kanalı ve tüm detaylar haberimizde.
Verona Cagliari maçı 28 Nisan 2025'te hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?
İtalya Serie A heyecanı, Verona ile Cagliari arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Sporseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve saatini merak ediyor. Verona-Cagliari maçı, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 21:45'te başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
Verona - Cagliari maçı yayın bilgileri
Verona ile Cagliari arasında oynanacak İtalya Serie A maçı, Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı izlenebilecek.
|Yayıncı Kanal
|Platform ve Frekans Bilgileri
|S Sport Plus
|Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın
|S Sport 2
|Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar üzerinden yayın
Verona - Cagliari maçı nerede oynanacak?
Karşılaşmaya İtalya'nın Verona kentinde yer alan Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu ev sahipliği yapacak.
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Tarih: 28 Nisan 2025 Pazartesi
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Saat: 21:45
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Stadyum: Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu (Verona)