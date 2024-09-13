Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Victor Osimhen ilk kez yer aldı.

Antrenman detayları

Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, üst kullanılarak yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un gözetimindeki idmanda, oyuncular üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışma, takımın pas alışverişi ve topa hakimiyetini artırmak amacıyla yapıldı.

Savunma ve hücum çalışmaları

Isınma hareketlerinin ardından takım savunma ve hücum çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Savunma organizasyonları ve hücum teknikleri üzerinde durulan performanslar, oyuncuların hem defansif hem de ofansif birimlerinin iyileştirilmesi hedeflendi.

Victor Osimhen'in ilk ntrenmanı

Ganalı golcü Victor Osimhen, Galatasaray'daki ilk antrenmanına çıktı. Transferde büyük heyecan yaratan Osimhen, antrenman sırasında takımlarla uyumlu bir performans sergiledi. Bu, taraftarların Osimhen'i yakından görmek için sabırsızlandığı anlardan biri oldu.

Son hazırlık

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı öncesi son hazırlıklarını bugün saat 18.00'de yapacağı idmanla tamamlayacak. Teknik ekip ve oyuncular, bu antrenmanda maça özel stratejiler ve taktikler üzerinde duracaklar.