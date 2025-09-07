2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen’in son durumu netleşti.

Ruanda maçında sakatlanmıştı

Nijerya, Ruanda’yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Victor Osimhen, 35. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu kenara gelirken sağlık durumu hakkında belirsizlik yaşanmıştı.

Nijerya basınından açıklama geldi

Nijerya basınında yer alan haberlere göre Osimhen, sabah sakatlığının etkisiyle rahatsız uyandı. Soccernet, oyuncunun salı günü Güney Afrika’ya karşı forma giyemeyeceğini duyurdu.

Okan Buruk sakatlık durumunu değerlendirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncusunun durumu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var, 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz ama bizim için çok üzücü bir haber oldu.”