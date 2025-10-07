İzmir Bornova’da vidanjör ile motosikletin çarpışması sonucu 40 yaşındaki motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Dal yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bornova’da feci kaza
İzmir’in Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, Halil İbrahim Dal (40) idaresindeki 35 BMZ 563 plakalı motosiklet ile C.V.Y. yönetimindeki 35 CLN 402 plakalı vidanjör çarpıştı.
Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü vidanjörün altında kaldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Dal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazanın ardından vidanjör sürücüsü C.V.Y. gözaltına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.