İzmir’in yoğun ticaret bölgelerinden biri olan Gıda Çarşısı’nın karşısında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Bornova’da bulunan MTK Tekstilciler Sitesi yakınlarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ancak ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, Gıda Çarşısı karşısındaki Bornova’ya bağlı MTK Tekstilciler Sitesi bölgesinde başladı. Başlangıç noktası henüz belirlenemeyen yangın, bölgedeki rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki rüzgarın hızı, yangının kısa sürede yayılmasına neden oldu. Alevler, ormanlık alana sıçrayarak geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Yangının hızla yayılması, itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırırken, bölgede yaşayan vatandaşlar da tedirginlik yaşıyor. Bölgedeki yerleşim yerleri ve iş yerleri, alevlerin tehditi altında bulunuyor.