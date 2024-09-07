Efes Antik Tiyatrosu, Roma döneminden kalma etkileyici bir yapı olarak, tarihi mirasın modern sanatla buluştuğu bir yer olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 25,000 kişilik kapasitesiyle, antik dönemdeki en büyük tiyatrolardan biri olan bu mekan, Mert Demir'in konseri için ideal bir sahne sunuyor.

Mert Demir'in performansı

Mert Demir, enerjik ve etkileyici sahne performanslarıyla tanınıyor. Konserinde, popüler şarkılarının yanı sıra, dinleyicilere özel sürprizler ve akustik düzenlemeler de sunacak. Sanatçının performansı, hem tarih hem de müzik tutkunları için unutulmaz bir deneyim olacak.

Konser detayları ve bilet bilgileri

Mert Demir'in konseri 30 Eylül 2024 tarihinde, akşam saat 20:00'de başlayacak.

Bilet satışı

Biletler, çevrimiçi satış platformları ve fiziksel bilet gişelerinden temin edilebilir. Konserin tarihi ve mekânı göz önüne alındığında, biletlerin hızla tükenmesi bekleniyor. Erken rezervasyon yaparak bu tarihi etkinliği kaçırmamak için biletlerinizi şimdiden almanızı öneririz.

Ulaşım ve etkinlik bilgileri

Efes Antik Tiyatrosu'na ulaşım bilgileri ve konser öncesi detaylar, organizatörlerin resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Ayrıca, konser günü için özel otobüs seferleri ve park alanları hakkında bilgi edinmek mümkün.