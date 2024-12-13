A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde E Grubu’ndaki rakipleri belli oldu. Türkiye, İspanya-Hollanda galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Teknik direktör Vincenzo Montella, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, “Belki de en zor gruplardan bir tanesindeyiz, ancak biz bu mücadeleye hazırız” dedi.

"Zor rakiplerle karşılaşacağız"

Montella, grubun güçlü rakiplerden oluştuğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“İspanya, son turnuvanın galibi. 3. torbadan zor bir rakip olan Gürcistan geldi. 4. torbanın en yüksek puanlı takımı Bulgaristan ile eşleştik. Ancak rakip kim olursa olsun biz hazırız. Amacımız grubu lider bitirmek.”

Dünya Kupası hasreti

A Milli Takım’ın 22 yıldır Dünya Kupası’na katılamadığını hatırlatan Montella, bu süreyi çok uzun olarak değerlendirerek, “22 yıl çok uzun bir süre. Ancak iyi ve genç bir takımız. Oyuncularımız tecrübe kazanıyor ve bu maçlar onların gelişimine de katkı sağlayacak” dedi.

Hedef grubu lider tamamlamak

Montella, Dünya Kupası’na doğrudan katılmak için grubun kazanılmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, “Grubu kazanamazsak play-off şansını zorlayacağız. Ancak hedefimiz grubu lider bitirmek” şeklinde konuştu.