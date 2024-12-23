Volkswagen, geçtiğimiz günlerde sendika ile yapılan görüşmeler sonrası 35 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Dünya genelindeki otomotiv sektöründe yaşanan krizden ciddi şekilde etkilenen dev Alman üretici, yeniden yapılandırma sürecine girdi. Bu kapsamda, çalışan maaşları ve yönetici ikramiyelerinde kesintiler gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Volkswagen AG'nin önümüzdeki yıllarda yüksek maaş kesintileriyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Özellikle 2025 ve 2026 yıllarında 4 bin yöneticiyi kapsayan bu kesintilerin, yıllık gelirlerin yaklaşık %10'una tekabül eden ikramiyelerin ödenmemesi şeklinde gerçekleşeceği ifade ediliyor. Ayrıca, on yılın sonuna kadar daha küçük ölçekte iyileştirmelerin yapılması planlanıyor.

Üst düzey yöneticilerden %10 maaş kesintisi

İddialara göre, sendikacılar Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume ve diğer üst düzey yöneticilerin maaşlarında %10 oranında kesinti yapılmasını talep ediyor. Bu taleplerin, üretici şirketin maliyetlerini düşürmesi ve hâlihazırda aktif olan fabrikaların kapanmasını önlemesi için önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Üç ay süren gergin müzakerelerin ardından Volkswagen, sendikalarla anlaşmaya varmış ve çalışanların daha fazla greve gitmesini engellemişti. Yeniden yapılandırma sürecinin, şirketin mali dengesini sağlamak ve kriz ortamında faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak amacıyla başlatıldığı vurgulanıyor.