Wanda Nara, L-Gante ile ilişkisini bitirdiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Ayrılığı doğrulayan paylaşım, Icardi'yle ilgili iddiaları da gündeme taşıdı.

Wanda Nara, ayrılığı doğruladı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile uzun yıllar birlikte olan Wanda Nara, son paylaşımıyla gündeme oturdu. Nara, son dönemlerde birlikte olduğu rapçi L-Gante ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Wanda Nara'nın paylaşımında "Hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok" ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, L-Gante ile ayrılığı kesinleştirirken, kamuoyunda Icardi ile yaşadığı çalkantılı geçmişi de yeniden tartışmaya açtı.

Wanda Nara, Icardi ile 2014 yılında evlenmiş ve aynı zamanda menajerliğini de üstlenmişti. Ancak ikilinin ilişkisi, uzun süre kamuoyu önünde yaşanan krizlerle gündemden düşmedi. Çift, 2023 yılında resmi olarak boşanmıştı.

Boşanma sonrası velayet süreci nedeniyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Icardi, çocuklarını annelerine bırakmak istemedi. Süreç boyunca hem Icardi hem de Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık birbirlerine göndermelerde bulundu.

L-Gante ile kısa süreli aşk yaşadı

Boşanmanın ardından Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladı. Ancak bu ilişki de uzun soluklu olmadı. Bir süre ayrı kalan ve daha sonra yeniden birlikte oldukları öne sürülen çiftin, tamamen yollarını ayırdığı belirtildi.

Wanda Nara'nın ayrılığı doğrulayan paylaşımında şu ifadeler dikkat çekti: "Yeni bir hit'im var! Merhaba Pazartesi... Pazartesi günü antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'dan kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum. Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok."

Sosyal medyada yankı uyandırdı

Nara'nın açıklaması kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar Nara'nın bu sözlerinin Icardi'ye mesaj içerdiğini savunurken, bazıları ise tamamen L-Gante'ye yönelik olduğunu ileri sürdü.

Icardi'nin şu anki ilişki durumu hakkında resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, Nara'nın bu paylaşımının ardından yeni gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.