Ubisoft ve New Regency'nin ortak yapımı olan Watch Dogs filmi için oyuncu kadrosuna Hunger Games filminden tanıdığımız Tom Blyth ve Sophie Wilde katıldı.

Yeni oyuncular açıklandı

Deadline'ın haberine göre, Watch Dogs filmi için Tom Blyth ve Sophie Wilde başrollerde yer alacak. Tom Blyth, geçen yıl yayınlanan The Ballad of Songbirds and Snakes filminde ve Billy the Kid, The Gilded Age gibi yapımlarda rol aldı. Sophie Wilde ise A24'ün korku filmi Talk to Me, Tom Jones ve Everything Now filmlerindeki performanslarıyla biliniyor.

Film detayları

Watch Dogs filminin senaryosu Christie LeBlanc tarafından yazıldı ve Victoria Bata tarafından revize edildi. Filmin yapımcılığını New Regency CEO'su Yariv Milchan, Natalie Lehmann ve Ubisoft film ve televizyon içerik başkanı Margaret Boykin üstlenecek.

Konusu ve vizyon tarihi

Filmin konusu ve karakterlerin hikayedeki rolleri hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi. Ancak filmin, geçen yıl yayınlanan Blue Beetle filmine benzer şekilde, orijinal bir hikaye ile Watch Dogs evrenine yeni bir soluk getireceği belirtiliyor. Watch Dogs filminin henüz bir vizyon tarihi bulunmamakta​.