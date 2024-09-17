Yaklaşık 10 yıl önce duyurusu yapılan Ubisoft'un Watch Dogs filmi, uzun bir bekleyişin ardından nihayet güzel bir haberle gündemde. Eurogamer'ın haberine göre, Temmuz ayında çekimlerine başlanan film, kısa süre önce prodüksiyon aşamasını tamamladı. Setten yapılan paylaşımda, filmin çekimlerinin sona erdiği, esprili bir şekilde “run film_wrapped.exe” ifadesiyle duyuruldu.

Filmin yönetmenliğini Mathieu Turi üstlenirken, senaryoyu Christie LeBlanc kaleme aldı. Watch Dogs evreninin beyaz perdeye nasıl uyarlanacağı hâlâ gizemini koruyor. Oyuncu kadrosunda Sophie Wilde ve Tom Blyth gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

Watch Dogs serisi, hack odaklı bir açık dünya oyun serisi olarak dikkat çekiyor. Filmin, Chicago temalı Aiden Pearce'ın başrolde olduğu orijinal oyun, Marcus Holloway ile San Francisco'da geçen ikinci oyun veya Brexit sonrası Londra'sında geçen Watch Dogs Legion'dan birinin uyarlaması olup olmayacağı henüz bilinmiyor.