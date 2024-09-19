Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) açıkladığı verilere göre, Türkiye'de kredi kartı kullanımında büyük bir artış yaşandı. Ağustos ayında toplam ödeme tutarı yüzde 78 oranında artarak 1,42 trilyon liraya yükseldi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan alışverişlerde önemli büyüme kaydedildi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’de kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan ödemelerde rekor bir artış yaşandı. Ağustos ayında toplam kart sayısı 418,9 milyona ulaşarak geçen yıla göre yüzde 11 artış gösterdi.

Ağustos ayında kartlı ödemeler, önceki yıla göre yüzde 78 oranında artarak 1 trilyon 420,6 milyar liraya ulaştı. Bu ödemelerin 1 trilyon 192,4 milyar liralık kısmı kredi kartlarıyla yapıldı. Banka kartlarıyla yapılan ödemeler ise 200,4 milyar lira, ön ödemeli kartlarla ise 27,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Kartlı alışverişlerde sayısal artış

Kartlı ödeme işlemlerinde adet bazında da ciddi bir büyüme yaşandı. Ağustos ayında yapılan kartlı alışverişlerin sayısı yüzde 12 artarak 1,61 milyar adede ulaştı. Kredi kartıyla yapılan alışverişler yüzde 15 artış gösterirken, banka kartıyla yapılan ödemelerde yüzde 3, ön ödemeli kartlardaki artış ise yüzde 32 olarak gerçekleşti.

Temassız ödemeler yaygınlaşıyor

Ağustos ayında mağaza içi ödemelerde temassız ödeme kullanımı hızla artmaya devam etti. Temassız ödeme işlemlerinin sayısı geçen yıla göre yüzde 21 artarken, temassız ödeme tutarı yüzde 98 artışla 458,8 milyar liraya yükseldi. Mağaza içi kartlı ödemelerin yaklaşık dörtte üçü temassız olarak gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemelerde yükseliş

İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerde de büyük bir artış gözlendi. Ağustos ayında internetten yapılan kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 413,3 milyar liraya çıktı. İnternetten yapılan ödeme işlemleri yüzde 6 artışla 217,9 milyona ulaştı ve toplam kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 28 oldu.

Takibe düşen borçlu sayısı yüzde 43 arttı

Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) verilerine göre ise geçen yılın haziran ayında 118 bin 362 olan yasal takibe giren kişi sayısı bu yıl aynı ayda 213 bin 989 oldu.

213 bin 989 kişinin yaklaşık 119 bini bireysel kredi borcunu ödememiş kişiler, 142 bini bireysel kredi kartı borcunu ödememiş kişilerden oluştu.

Yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 43 artarak 891 bin kişi oldu.

TBB Risk Merkezi verilerine göre, haziran itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artış göstererek 77 milyar lira olarak belirlendi.

Veriler, yüksek enflasyon oranları, yüksel kur, hayat pahalılığı nedeniyle daha fazla kişinin borçlarını ödemekte zorlandığını ortaya koydu. Artan borçluluk oranları yalnızca bireyleri değil, aynı zamanda aileleri ve toplumun genelini de derinden etkiliyor.