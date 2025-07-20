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Walker-Peters, Southampton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılmıştı. Yeni sezonda West Ham United formasını giyecek olan futbolcunun performansı merakla bekleniyor.

Futbola Tottenham Hotspur altyapısında başlayan Walker-Peters, 2020 yılında Southampton’a transfer olmuştu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan İngiliz oyuncu, Southampton formasıyla toplam 202 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın da transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Kyle Walker-Peters, tercihini İngiltere'de kalmaktan yana kullandı. Serbest oyuncu statüsündeki tecrübeli futbolcu, West Ham United ile el sıkıştı.

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda Southampton ile yollarını ayırmıştı.

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