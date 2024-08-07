Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen üzücü olay, bölge halkını şok etti. Olukbaşı Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Hamit Yergin, evinin önünde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Yakınlarının ve komşularının bir süredir kendisinden haber alamamaları üzerine, durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olayın detayları

Hamit Yergin’in evinin önünde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, hemen acil yardım çağrısında bulundu. Olay yerine intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, Yergin'in cansız bedenini tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde Yergin’in bir süre önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Hamit Yergin’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yergin’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belirlenecek. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.