Yayalaştırma projesi kent trafiğini sakinleştirecek

Efes Selçuk Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nın ilk oturumu yapıldı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 18 Ağustos’ta başlayacak Trafik Sakinleştirme ve Yayalaştırma Projesi hakkında meclisi bilgilendirdi. Projenin temel amacının yaya trafiğini artırmak ve kent trafiğine sakinlik getirmek olduğu vurgulandı. Projenin Selçuk Belediyesi’nin değil, bilim ve ilgili kurumların ortak çalışması olduğu belirtildi. Motorlar için özel park alanları hazırlanırken, yayaların yürüyüş yollarına yönlendirilmesi hedefleniyor.

İşgaliye bedelleri 2013’ten beri güncellenmedi

Mecliste işgaliye bedelleri konusu da gündeme geldi. Efes Sanayi Sitesi’nde bazı dükkanların üst tente yaptığının aktarıldığı toplantıda, yasaklı tente uygulamasına rağmen mühürleme yerine işgaliye uygulanmasının tercih edildiği belirtildi. 2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen işgaliye bedellerinin halen geçerli olduğu, metrekare başına taban fiyatın 0,70 kuruş olduğu ifade edildi. Belediye, bu fiyatı 2013’ten beri güncellemeden uygulamaya devam ediyor.

Kentin değerini artıracak değişim planlanıyor

Başkan Sengel, yayalaştırma projesi ile İZBAN’dan indikten sonra ziyaretçilerin yürüyerek kenti keşfetmesini amaçladıklarını söyledi. Proje kapsamında Su Kemerleri ve Kurtuluş Yolu Anıtı gibi önemli noktaların yaya trafiğine kazandırılacağı aktarıldı. Değişimin zorluklarına rağmen, bir yıl içinde herkesin yeni düzenlemelere alışacağı ifade edildi.