15 Nisan 2025 WNBA Draft etkinliği NBA TV'den canlı yayınlanacak. Yayın saat 02.30’da başlayacak. İşte frekans ve yayın bilgileri...

WNBA Draft 2025 15 Nisan'da ekranlara gelecek

Kadınlar Amerikan Basketbol Ligi (WNBA) için heyecanla beklenen 2025 WNBA Draftı, 15 Nisan Salı gününü 16 Nisan’a bağlayan gece yapılacak. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği bu önemli etkinlik saat 02.30’da başlayacak.

WNBA Draft hangi kanalda yayınlanacak?

Draft programı, NBA TV kanalından canlı olarak yayınlanacak. NBA TV'yi izlemek isteyenler aşağıdaki platform ve kanal numaralarını kullanabilir:

D-Smart: Kanal 72

Tivibu: Kanal 75

Turkcell TV+: Kanal 76

Web Yayını: NBA TV Web 1 üzerinden canlı izlenebilir.

2025 WNBA Draft saat kaçta hangi kanalda?

WNBA Draft, 15 Nisan Salı gecesi yapılacak olup saat 02:30’da başlayacak. Draft’ta WNBA takımlarının yeni sezon öncesi kadrolarına dahil edeceği genç yetenekler seçilecek. Yayın öncesinde stüdyo analizleri ve geçmiş yıllara dair öne çıkan draft anları da ekranlara gelecek.