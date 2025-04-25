Wolverhampton ile Leicester City, 26 Nisan Cumartesi günü Premier Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 17:00’de Bein Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Wolverhampton Leicester City maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonunda Wolverhampton ile Leicester City, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç, saat 17:00'de başlayacak ve Bein Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve frekans detaylarını araştırıyor.

Bein Sports Max 2 canlı yayın bilgileri

Yayıncı Kanal: Bein Sports Max 2

Wolverhampton – Leicester City maçı, Bein Sports Max 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Yayın Platformları:

Digiturk: 83. kanal

Kablo TV: 237. kanal

Türksat Uydusu ve internet üzerinden: Bein Connect uygulaması ile erişim sağlanabilir.

Wolverhampton - Leicester City maçı detayları

Maç Günü

Bu heyecanlı karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç Saati

Müsabaka, Türkiye saatiyle 17:00'de başlayacak.

Stadyum

Maç, Wolverhampton’daki Molineux Stadyumu’nda gerçekleşecek.