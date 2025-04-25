Wolverhampton ile Leicester City, 26 Nisan Cumartesi günü Premier Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 17:00’de Bein Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Wolverhampton Leicester City maçı hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonunda Wolverhampton ile Leicester City, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maç, saat 17:00'de başlayacak ve Bein Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı izlemek için yayıncı kanal bilgilerini ve frekans detaylarını araştırıyor.
Bein Sports Max 2 canlı yayın bilgileri
Yayıncı Kanal: Bein Sports Max 2
Wolverhampton – Leicester City maçı, Bein Sports Max 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
Yayın Platformları:
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Digiturk: 83. kanal
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Kablo TV: 237. kanal
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Türksat Uydusu ve internet üzerinden: Bein Connect uygulaması ile erişim sağlanabilir.
Wolverhampton - Leicester City maçı detayları
Maç Günü
Bu heyecanlı karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Maç Saati
Müsabaka, Türkiye saatiyle 17:00'de başlayacak.
Stadyum
Maç, Wolverhampton’daki Molineux Stadyumu’nda gerçekleşecek.