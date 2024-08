Sosyal medya platformu X, Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi Bakanı Alexandre de Moraes’in ülkedeki ofis çalışanlarını ‘sansür uygulatmaya çalışması’ nedeniyle Brezilya’daki ofisini kapatma kararı aldığını duyurdu. Platform, bu adımı atarken personelinin güvenliğini ön planda tuttuğunu belirtti.

X’in Küresel Devlet İlişkileri sayfasından yapılan açıklamada, Alexandre de Moraes’in, Brezilya'daki yasal temsilciyi sansür emirlerine uymaması durumunda tutuklamakla tehdit ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu tehdit, yasalara ve hukuki sürece saygı göstermeyen bir tavırla yapıldı. Brezilya'daki personelimizin bu içerik engelleme talepleri üzerinde hiçbir yetkisi olmamasına rağmen, Moraes bu tehditleri sürdürdü. Sonuç olarak, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak için Brezilya’daki operasyonumuzu derhal durdurma kararı aldık" diye aktarıldı.

X platformunun sahibi Elon Musk da konuyla ilgili açıklama yaparak, Brezilya ofisini kapatma kararının zor olduğunu ancak Moraes’in ‘yasadışı’ taleplerine boyun eğemeyeceklerini belirtti. Musk, "Eğer bu talepleri kabul etseydik, eylemlerimizi açıklamanın bir yolu olmazdı" dedi.

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.