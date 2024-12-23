Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldığı ve yapay zeka özellikleriyle yenilikler kazandırdığı sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), Premium+ abonelik fiyatlarına ciddi bir zam yaptı. Reklam görmek istemeyen kullanıcıların tercih ettiği Premium+ aboneliğinin yeni fiyatları özellikle Türkiye’deki kullanıcıları oldukça etkiledi.

Türkiye’de yüzde 156, ABD’de yüzde 40 zam

X Premium+ abonelik hizmetinin aylık ücreti Türkiye’de 300 TL’den 770 TL’ye, yıllık ücreti ise 3.139 TL’den 8.000 TL’ye yükseldi. Zam oranı Türkiye’de yüzde 156’ya ulaşırken, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu oran yüzde 40 olarak açıklandı.

Yeni fiyatlar 20 Ocak 2025’te geçerli olacak

Şirket tarafından yapılan açıklamada, zamlı fiyatların 21 Aralık 2024 itibarıyla yeni aboneliklerde uygulanacağı belirtildi. Mevcut aboneler ise bir sonraki fatura dönemleri 20 Ocak 2025’ten önce başlıyorsa eski fiyat üzerinden ödeme yapacak. Ancak bu tarihten sonraki dönemlerde zamlı fiyat geçerli olacak.

Yeni fiyat tablosu

Süre Yeni Fiyat Eski Fiyat Aylık 770 TL 300 TL Yıllık 8.000 TL 3.139,98 TL

Şirketten açıklama

X tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“X Premium+ abonelik fiyatını 21 Aralık 2024’te güncelliyoruz. Yeni aboneler o günden itibaren güncellenmiş fiyatı ödeyecek. Halihazırda abone olan kullanıcılar, 20 Ocak 2025’ten önce başlayan fatura dönemlerinde eski ücret üzerinden ücretlendirilecek, ancak bu tarihten sonraki ilk fatura dönemlerinde yeni ücret geçerli olacak.”