Xbox Game Pass, Temmuz ayında kütüphaneye eklenecek oyunları paylaştı. Buna göre 3 Temmuz'dan itibaren eklenecek oyunlar:
Journey to the Savage Planet (Bulut, Konsol ve PC) – 3 Temmuz
Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 3 Temmuz
Cricket 24 (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Temmuz
The Case of the Golden Idol (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Temmuz
Neon White (Bulut, Konsol ve PC) – 11 Temmuz
Tchia (Bulut, Konsol ve PC) – 11 Temmuz
Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC) – 16 Temmuz
Flock (Bulut, Konsol ve PC) – 16 Temmuz
Aynı zamanda EA Sports FC 24 Supercharge Pack ve The Elder Scrolls Online’ın 10. yıl kutlamasına özel ödüller gibi sürpriz içerikleri de kütüphanesine ekliyor. Temmuz'un ikinci yarısında yeni oyunlarla Microsoft oyuncuları mutlu etmeye devam edecek.