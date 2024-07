Xbox Game Pass, Temmuz ayında kütüphaneye eklenecek oyunları paylaştı. Buna göre 3 Temmuz'dan itibaren eklenecek oyunlar:

Journey to the Savage Planet (Bulut, Konsol ve PC) – 3 Temmuz

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Bulut, Konsol ve PC) – 3 Temmuz

Cricket 24 (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Temmuz

The Case of the Golden Idol (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Temmuz

Neon White (Bulut, Konsol ve PC) – 11 Temmuz

Tchia (Bulut, Konsol ve PC) – 11 Temmuz

Magical Delicacy (Bulut, Konsol ve PC) – 16 Temmuz

Flock (Bulut, Konsol ve PC) – 16 Temmuz

Aynı zamanda EA Sports FC 24 Supercharge Pack ve The Elder Scrolls Online’ın 10. yıl kutlamasına özel ödüller gibi sürpriz içerikleri de kütüphanesine ekliyor. Temmuz'un ikinci yarısında yeni oyunlarla Microsoft oyuncuları mutlu etmeye devam edecek.