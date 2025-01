Microsoft’un “Her Yerde Oyna” felsefesi, 2025 itibarıyla tam anlamıyla hayata geçiyor. Yeni bir rapora göre, Xbox’un eski özel oyunları rakip platformlara sunulmaya başlanacak. Bu kapsamda, Indiana Jones and the Great Circle oyununun PS5 çıkış tarihi kesinleşirken, Halo serisinin bile diğer platformlara taşınabileceği öne sürüldü.

Microsoft’tan çoklu platform hamlesi

YouTuber NateTheHate, Final Fantasy VII Remake’in 2025’te Xbox platformuna geleceğini, devam oyunu Final Fantasy Rebirth’ün ise 2026’da piyasaya sürüleceğini öne sürdü. Bu iddia, Windows Central muhabiri Jez Corden tarafından da desteklendi. Corden, Microsoft’un eski özel oyunlarını geniş bir platform yelpazesine sunma planlarını doğruladı.

Bu oyunlar arasında Age of Mythology, Gears of War: Ultimate Edition, Senua’s Saga: Hellblade II, Halo: The Master Chief Collection ve Microsoft Flight Simulator 2024 gibi popüler yapımlar bulunuyor. Corden ayrıca, bu oyunların Nintendo Switch 2 gibi cihazlarda da görülebileceğini belirtti.

Unreal Engine 5 ve taşınabilir cihaz desteği

Microsoft’un oyun stüdyolarından 343 Industries, Slipspace motorundan Unreal Engine 5’e geçerek, çoklu platform geliştirmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor. Aynı zamanda Microsoft’un yeni bir taşınabilir oyun cihazı üzerinde çalıştığı biliniyor. Xbox CEO’su Phil Spencer, bu cihazın tanıtımının birkaç yıl alacağını ifade etmişti.

Steam Deck ve Lenovo Legion GO gibi cihazlar üzerinden Xbox deneyimini genişletmeyi planlayan Microsoft, PC ve taşınabilir cihaz pazarında büyümeyi hedefliyor.

Rekabet ve kazanç stratejisi

Dokuzuncu nesilde Xbox donanım satışlarının Sony PS5 ve Nintendo Switch karşısında geride kalması, Microsoft’u çoklu platform stratejisine yöneltti. Şirket, CEO Satya Nadella’nın “Latitude” planı kapsamında, Xbox özel oyunlarının rakip platformlara taşınacağını duyurdu.

Bu kararın Microsoft’un oyun sektöründeki yerini güçlendireceği ve kullanıcı kitlesini genişleteceği düşünülüyor. Halo, Indiana Jones, Gears of War gibi oyunların rakip platformlarda yer alması, oyun dünyasında önemli bir değişim yaratabilir.