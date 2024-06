Xbox Game Studios oyunu olan Sea of Thieves, beklenmedik bir başarı göstererek PlayStation 5 platformunda en çok indirilen oyunlardan biri haline geldi.

Sea of Thieves'in Başarısı

Rare tarafından geliştirilen ve 2018 yılında piyasaya sürülen korsan temalı macera oyunu Sea of Thieves, geçtiğimiz Mayıs ayında hem Avrupa hem de Kuzey Amerika ve Kanada'da PS5'te en çok indirilen oyun olmayı başardı. Bu başarı, oyunun sadece Xbox ve PC platformlarında değil, PlayStation 5'te de büyük bir talep gördüğünü gösteriyor.

PlayStation Blog Paylaşımı

Sony'nin PlayStation blogunda paylaşılan verilere göre, Xbox Game Studios'un geçtiğimiz Nisan ayında PlayStation 5'e taşıdığı Sea of Thieves, konsolun en çok indirilen oyunu oldu. Blog yazısında verilen detaylara göre, F1 24 de AB bölgesinde en çok indirilenler listesinde ilk 3'e girerek Mayıs ayının PS5 listesinde yarışa başladı. Sea of Thieves ise hem ABD hem de AB bölgelerinde listede yukarıya tırmandı.

Diğer Xbox Game Studios Başarıları

Sea of Thieves'in yanı sıra, PS5'in en çok indirilen 20 oyunu arasında yine Xbox Game Studios çatısı altında yer alan Grounded, Fallout 4 ve Activision'ın Call of Duty: Modern Warfare 3 gibi oyunlar da bulunuyor. PS4'ün en çok indirilen oyunu ise her üç bölgede de bir kez daha Minecraft oldu.

PS VR2 listesinde yeni sürüm Madison VR, Mayıs ayında en çok indirilenler arasına girdi. Bu, VR oyunlarının da PlayStation platformunda büyük bir ilgi gördüğünü gösteriyor.

Sea of Thieves'in Geçmiş Başarıları

Sea of Thieves ekibi, bir süre önce korsanlık oyununun Xbox ve PC'deki ilk çıkışından bu yana 40 milyon oyuncu tarafından oynandığını duyurarak başarılarını kutlamıştı. Bu büyük oyuncu kitlesi, oyunun popülaritesinin ve başarısının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.