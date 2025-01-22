Xiaomi, tablet cihazlarında oyun deneyimini zirveye taşıyan "WinPlay" teknolojisini tanıttı. HyperCore çekirdeğiyle desteklenen bu teknoloji, tabletlerde sanal bir Windows ortamı oluşturarak, kullanıcıların PC oyunlarını oynamasına imkan tanıyor. Xiaomi, bu teknolojinin oyun performansında yalnızca %2.9'luk bir GPU verimliliği kaybı yarattığını ve ortalama 8.3 watt enerji tükettiğini açıkladı.

Steam ve diğer platformlar için destek

"WinPlay" teknolojisi, Steam ve diğer oyun platformlarından oyun oynamayı mümkün kılıyor. Kullanıcılar, oyun dosyalarını PC'lerinden tabletlerine taşıyabilecek ve bir gamepad veya klavye-fare bağlantısı ile oyun deneyimlerini güçlendirebilecek. Bu sayede tabletler, bilgisayarlar ve konsollar arasında köprü kurarak, daha fazla cihazda oyun oynanmasını sağlıyor.

İlk testler Xiaomi Pad 6S Pro’da yapıldı

Şu an için yalnızca Xiaomi Pad 6S Pro modelinde test edilen WinPlay, gelecekte Xiaomi'nin diğer tablet cihazlarıyla da uyumlu hale getirilecek. Şirket, ayrıca bu teknolojiyi test etmek için Çin'de beta testçilerini işe almaya başladı.