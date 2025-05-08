Son 24 saatte en çok düşüş yaşayan kripto paralar açıklandı. BB, ISSP ve HPB coin'leri dikkat çeken oranda değer kaybetti.

Kripto para piyasasında son 24 saatte büyük değer kayıpları yaşandı. BB, ISSP ve HPB gibi projeler yüzde 70'e varan düşüşlerle yatırımcıların radarına girdi. Bu düşüşler, bazı yatırımcılar için fırsat, bazıları için ise risk sinyali olarak değerlendiriliyor.

En çok değer kaybeden coinler - 24 saatlik değişim

Coin Adı Fiyat (USD) Değişim (%) Piyasa Değeri Hacim (24s) Dolaşımdaki Arz RSI Kategori Teknik Durum BB Bitboard 0,00082403 −72,50 1,54 M 633,59 K 1,87 B 0,4121 - Sat ISSP ISSP 0,00000073010 −67,38 7,09 K - 9,71 B - - Sat HPB Hyperblox 0,00014422 −67,36 10,54 K - 73,07 M - Akıllı Sözleşmeler, IoT, Kurumsal Çözümler Güçlü Sat ZZZ GoSleep 0,0023809 −56,73 35,71 K 33,76 K 15 M 0,9452 - Güçlü Sat TROSS Trossard 0,00000077410 −51,80 490 USD - 633,15 M - - Sat GAS Gas DAO 0,000000068010 −46,07 - - - - - Güçlü Sat SOCIAL Phavercoin 0,000038746 −45,82 38,92 K 47,42 K 1 B 1,2185 Sosyal, Medya ve İçerik Sat KOK KOK 0,000094210 −44,87 10,11 K - 107,33 M - NFT, Sosyal Medya ve İçerik Sat MAXETH Max on ETH 0,0000010922 −43,67 1,09 M 478,18 K 1 T 0,4378 Mizah Güçlü Sat DMCP DeMCP 0,0019033 −42,36 1,62 M 2,71 M 850 M 1,6763 Mizah -

Kaynak: CoinMarketCap

Son 24 saatte kripto paralarda dikkat çeken düşüşler

BB Coin (Bitboard) - %72,50 Düşüş

Listenin başında yer alan BB coin, %72'lik kayıpla yatırımcıların dikkatini çekti. Günlük işlem hacmi 600 bin doları aştı ve teknik analiz "Sat" sinyali veriyor.

ISSP Coin - %67,38 Düşüş

Yalnızca 7 bin dolarlık piyasa değerine sahip olan ISSP coin, %67'nin üzerinde düşerek en çok gerileyenler arasında ikinci sıraya yerleşti.

HPB (Hyperblox) - %67,36 Düşüş

Kurumsal çözümler ve IoT odaklı olan Hyperblox, büyük düşüş yaşasa da projenin teknik altyapısı dikkat çekiyor. Teknik olarak "Güçlü Sat" sinyali mevcut.

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Fiyatlar ve oranlar anlık verilere dayanmaktadır ve değişiklik gösterebilir

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