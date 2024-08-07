Borsa İstanbul'da Salı günü (7 Ağustos 2024) BIST 100 endeksi, Japonya borsasındaki yükselişin etkisiyle 10193,88 puana kadar çıktı. Ancak, ABD vadeli piyasalarındaki düşüşlerin etkisiyle gün sonunda 9881,23 puandan kapanarak bir önceki güne göre %0,12 düşüş yaşadı. İşlem hacmi 93,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Yabancı yatırımcıların tercihleri:

En Çok Alınan Hisseler: VANGD, ONRYT, SEGMN

VANGD, ONRYT, SEGMN En Çok Satılan Hisseler: YIGIT, ALTNY, EFORC

YIGIT, ALTNY, EFORC Son 10 Günde Yabancı Oranı Artan Hisseler: ALMAD, TETMT, AGESA, BARMA, KLKIM

ALMAD, TETMT, AGESA, BARMA, KLKIM Son 10 Günde Yabancı Oranı Düşen Hisseler: BIOEN, BRYAT, ESCOM, GLBMD, VESBE

Sektörlere göre değişim:

BIST'in 30 sektör endeksinden 20'si yükselirken, 10'u düşüş kaydetti. Spor Endeksi (%3,22) ve Bilişim Endeksi (%2,42) en çok yükselen endeksler olurken, Sigorta Endeksi (%-3,16) en çok düşen endeks oldu.

Değerlendirme:

BIST 100 endeksi, güne yükselişle başlamasına rağmen ABD piyasalarındaki geri çekilmeyle günü düşüşle tamamladı. Yabancı yatırımcılar, VANGD, ONRYT ve SEGMN gibi hisselere ilgi gösterirken, YIGIT, ALTNY ve EFORC gibi hisseleri satış yönünde tercih etti. Son 10 günde ALMAD, TETMT ve AGESA gibi hisselerde yabancı oranı artarken, BIOEN, BRYAT ve ESCOM gibi hisselerde düşüş yaşandı.