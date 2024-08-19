Dünyanın en genç büyükustası unvanına sahip olan Yağız Kaan Erdoğmuş, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Abu Dabi Satranç Festivali'nde gösterdiği olağanüstü performansla 2600 ELO barajını aşarak bu seviyeye ulaşan en genç satranç oyuncusu oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan tebrik mesajı

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dünyanın büyükusta unvanına sahip en genç ismi olan yıldız sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş, Abu Dabi Satranç Festivali'nde 2600 ELO'yu geçen en genç sporcu oldu. Yağız Kaan'ın canlı ELO puanı şu an 2601. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.