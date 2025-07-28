Türkiye'nin ve Avrupa'nın lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi sunan ilk yükseköğretim kurumu olan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 70. yılında da sağlık sektörüne nitelikli profesyoneller kazandırmayı sürdürüyor. Fakülte, güçlü akademik kadrosu, öğrenci odaklı yapısı ve uluslararası bağlantılarıyla hemşirelik eğitiminde lider konumda yer alıyor.

Kapsamlı ve güncel eğitim programları sunuluyor

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, fakültede hemşireliğin tüm temel alanlarını kapsayan anabilim dallarında kapsamlı bir eğitim verdiklerini ifade etti. “Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları, Cerrahi Hastalıkları, Kadın ve Çocuk Sağlığı, Ruh Sağlığı, Halk Sağlığı, Hemşirelikte Yönetim ve Öğretim gibi birçok alanda bilimsel içeriklerle öğrencilerimizi donatıyoruz” diyen Dönmez, lisans eğitiminin yüzde 30’unun İngilizce olduğunu ve öğrencilerin Erasmus+ ile Orhun gibi uluslararası değişim programlarından faydalandığını belirtti.

Türkiye’nin ilk tam akredite hemşirelik programı

1955 yılında kurulan ve Ege Üniversitesi’nin ilk üç akademik biriminden biri olan fakülte, Türkiye’nin ilk 5 yıllık tam akreditasyon almış hemşirelik lisans programı olma unvanını taşıyor. Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, “Bugüne kadar 7.832 mezun verdik. 2023 yılı mezunlarımızın yüzde 86’sı kamu ve özel sektör sağlık kurumlarında istihdam edildi” dedi.

Uluslararası başarı ve iş birliği

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2006 yılından bu yana dünyanın en büyük hemşirelik ve ebelik ağı olan Florence Nursing and Midwifery Network’ün üyesi olarak Türkiye’yi temsil ediyor. Ayrıca fakülte, Hemşirelik Tarihi Koleksiyonu aracılığıyla mesleki mirası koruyarak öğrencilere tarihsel farkındalık da kazandırıyor.

Dekan Dönmez, fakültenin 2025 Dünya Üniversite Alan Sıralaması’nda 151–223 bandında yer aldığını ve bu başarının sürdürülebilir kalite anlayışıyla güçlendirildiğini vurguladı.

Uygulama alanı ve istihdam avantajı sağlıyor

Fakülte öğrencileri, eğitim süresi boyunca Ege Üniversitesi Hastanesi başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri, doğumevleri, anaokulları ve okullarda uygulamalı eğitim alıyor. Fakülte, Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Merkezi’ne sahip Türkiye'deki tek hemşirelik fakültesi olma özelliğini taşıyor.

Sosyal gelişim ve öğrenci destek hizmetleri ön planda

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, akademik eğitimi sosyal ve kültürel gelişimle bütünleştiriyor. Basketbol, voleybol, futbol ve yüzme gibi spor takımları; ulusal ve uluslararası etkinliklerle öğrencilerin liderlik ve iletişim becerilerini geliştirebildikleri bir ortam sunuyor. Fakülte bünyesinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi de öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Geleceğin sağlık profesyonelleri burada yetişiyor

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, bilimsel araştırmalarla desteklenen çağdaş eğitim modeli, güçlü akademik kadrosu ve mezunlarının iş dünyasında yakaladığı başarı ile Türkiye’de ve dünyada hemşirelik eğitiminin öncü kurumlarından biri olmaya devam ediyor.