Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sobadan çıkan yangın sonucu büyük bir dram yaşandı. 26 yaşındaki anne Esraa Alalo, alevlerin sardığı evde 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte kurtulmaya çalıştı. Bebeğini camdan atıp hayatını kurtaran Alalo, o esnada hayatını kaybetti. Olay, mahallede büyük bir üzüntüye yol açtı.

Yangın başladı, çocuklar yardım için komşulara koştu

Yangının başlangıç noktasında, 7 yaşındaki K.J. ve 9 yaşındaki F.J. komşularından yardım isteyerek dışarı çıkmayı başardı. Yangın sırasında anne Esraa Alalo, bebeği A.J.’yi de alarak evden çıkmak istedi ancak evin girişindeki kanepenin tutuşması sonucu dışarıya çıkamadı.

Bebeğini battaniyeye sararak camdan attı

Alevler hızla tüm evi sararken, Esraa Alalo, sokaktaki vatandaşlara yardım çağrısı yaparak bebeğini battaniyeye sarıp camdan dışarıya attı. Çevredeki vatandaşlar, battaniyeyi açarak bebeği yakalayarak hayatta kalmasını sağladı. Ancak, Esraa Alalo'nun durumu daha kritikti. İtfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen, Alalo'nun cansız bedeni, yatak odasında pencere önünde bulundu.

Bebeği kurtarılan baba gözyaşlarına boğuldu

Olay yerinde soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemeler, Esraa Alalo'nun dumandan etkilenerek baygınlık geçirdiği ve bu nedenle kendini kurtaramadığına işaret etti. Bebeği A.J., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı öğrenen baba Abdulbasett Jebbi, eşinin ölüm haberini aldıktan sonra büyük bir acı yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının sobadan kaynaklanmış olabileceği düşünülürken, kesin çıkış nedeni yetkililer tarafından yapılacak bilirkişi raporuyla netleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.